สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิดตัวสมาชิกใหม่ "น้องวัน" หนูยักษ์คาปิบารา รอ นทท.มาเยี่ยมชม

วันนี้ (27 ก.ค.) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ต้อนรับสมาชิกใหม่ของครอบครัวหนูยักษ์คาปิบารา หลังจากแม่คาปิบารา หรือ กระทิ ให้กำเนิดลูกน้อยจำนวน 1 ตัว เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยมีพ่อชื่อ เซียง สร้างความตื่นเต้นและรอยยิ้มให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเยี่ยมชม
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ลูกหนูยักษ์คาปิบารา ชื่อ น้องวัน เพศเมีย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เนื่องจากทางสวนสัตว์ปล่อยให้แม่เลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติ เพื่อลดความเครียดและส่งเสริมให้มีพัฒนาการเป็นไปตามธรรมชาติ โดย น้องวัน มีนิสัยร่าเริง ขี้เล่น และมีความน่ารักเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมครอบครัวหนูยักษ์คาปิบาราได้ทุกวัน ณ ส่วนแสดงหนูยักษ์คาปิบารา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เปิดเผยว่า ลูกหนูยักษ์คาปิบารา ชื่อ น้องวัน เพศเมีย มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ เนื่องจากทางสวนสัตว์ปล่อยให้แม่เลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติ เพื่อลดความเครียดและส่งเสริมให้มีพัฒนาการเป็นไปตามธรรมชาติ โดย น้องวัน มีนิสัยร่าเริง ขี้เล่น และมีความน่ารักเป็นอย่างมาก นักท่องเที่ยวสามารถมาเยี่ยมชมครอบครัวหนูยักษ์คาปิบาราได้ทุกวัน ณ ส่วนแสดงหนูยักษ์คาปิบารา สวนสัตว์เปิดเขาเขียว