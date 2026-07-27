ครม.อนุมัติแต่งตั้งบิ๊กข้าราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9 ตำแหน่ง

วันนี้ (27 ก.ค.) ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติอนุมัติแต่งตั้งข้าราชการในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลายตำแหน่ง ดังนี้
น.ส.นฤมล สงวนวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม
นายศรัญญู พูลลาภ อธิบดีกรมหม่อนไหม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
นายวิทยา แก้วมี อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน
นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
นายชัยวัฒน์ โยธคล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์
น.ส.อิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป
น.ส.นฤมล สงวนวงศ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมหม่อนไหม
นายศรัญญู พูลลาภ อธิบดีกรมหม่อนไหม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร
นายวิทยา แก้วมี อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร ให้ดำรงตำแหน่ง อธิบดีกรมชลประทาน
นายสุริยพล นุชอนงค์ อธิบดีชลประทาน ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
นายธิติ โลหะปิยะพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
นายพงศ์ไท ไทโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง
นายชัยวัฒน์ โยธคล เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ ให้ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมปศุสัตว์
น.ส.อิงอร ปัญญากิจ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวง
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป