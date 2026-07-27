ACLED เผยกองทัพเมียนมาร์โจมตีพลเรือนรุนแรงขึ้น หลังเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจรัฐ

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ว่า กองทัพเมียนมาร์เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีพลเรือน หลังการเปลี่ยนผ่านอำนาจสู่รัฐบาลชุดใหม่ ขณะที่นักวิเคราะห์ประเมินว่า โอกาสที่สถานการณ์ด้านมนุษยธรรมจะคลี่คลายยังมีน้อย แม้รัฐบาลเมียนมาร์จะเดินหน้าเคลื่อนไหวทางการทูตในภูมิภาคมากขึ้น
โครงการข้อมูลเหตุการณ์และสถานที่ความขัดแย้งด้วยอาวุธ ( Armed Conflict Location & Event Data Project : ACLED ) เผยแพร่รายงานว่า กองทัพเมียนมาร์เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีพลเรือนอย่างมาก นับตั้งแต่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของรัฐบาลและกองทัพ เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา
โครงการข้อมูลเหตุการณ์และสถานที่ความขัดแย้งด้วยอาวุธ ( Armed Conflict Location & Event Data Project : ACLED ) เผยแพร่รายงานว่า กองทัพเมียนมาร์เพิ่มความรุนแรงในการโจมตีพลเรือนอย่างมาก นับตั้งแต่มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างอำนาจของรัฐบาลและกองทัพ เมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา