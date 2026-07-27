รมว.สธ.ชี้ปม Sound Engineer เคสไฟไหม้โรงเบียร์เสียชีวิตหลังย้าย รพ.ต้องขอดูรายละเอียดก่อน

การเสียชีวิตของ Sound Engineer จากเคสไฟไหม้ โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว หลังย้ายโรงพยาบาล เมื่อใช้สิทธิ หลังครบ 72 ชั่วโมงตาม สิทธิ UCEP ที่คุ้มครองผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤต ให้รักษาโรงพยาบาลทุกแห่งที่ใกล้ที่สุดได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายนั้น
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอดูข้อมูลรายละเอียดก่อน แต่ต้องเรียนว่า ช่วง 7-14 วันแรก สำหรับแผลไฟไหม้ที่มีอัตราการเบิร์นอยู่ในวงกว้าง มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นอย่างมาก ส่วนในรายละเอียดขอตรวจเช็กกับนายแพทย์เจ้าของไข้ก่อน
ส่วนที่มีการย้ายตั้งแต่ 3 วันแรกของการรักษา ซึ่งตอนนั้นภรรยาขอแล้วว่าไม่อยากย้ายเพราะยังอยู่ในภาวะวิกฤตนั้น นายพัฒนาย้ำว่า ขอไปดูในรายละเอียดก่อน เนื่องจากช่วงแรกรับมีการตกลงกันว่า หากมีการย้าย โรงพยาบาลปลายทางต้องมีศักยภาพเพียงพอ ในการดูแลผู้ป่วย ระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คุณหมอต้นทางและปลายทาง ต้องประเมินว่าการเคลื่อนย้ายไม่ควรส่งผลอย่างมีนัยยะต่อผู้ป่วย แต่รายละเอียดการรักษาขอให้หมอเป็นผู้ให้รายละเอียด
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขอดูข้อมูลรายละเอียดก่อน แต่ต้องเรียนว่า ช่วง 7-14 วันแรก สำหรับแผลไฟไหม้ที่มีอัตราการเบิร์นอยู่ในวงกว้าง มีความเสี่ยงที่จะเสียชีวิตเป็นอย่างมาก ส่วนในรายละเอียดขอตรวจเช็กกับนายแพทย์เจ้าของไข้ก่อน
ส่วนที่มีการย้ายตั้งแต่ 3 วันแรกของการรักษา ซึ่งตอนนั้นภรรยาขอแล้วว่าไม่อยากย้ายเพราะยังอยู่ในภาวะวิกฤตนั้น นายพัฒนาย้ำว่า ขอไปดูในรายละเอียดก่อน เนื่องจากช่วงแรกรับมีการตกลงกันว่า หากมีการย้าย โรงพยาบาลปลายทางต้องมีศักยภาพเพียงพอ ในการดูแลผู้ป่วย ระหว่างเคลื่อนย้ายผู้ป่วย คุณหมอต้นทางและปลายทาง ต้องประเมินว่าการเคลื่อนย้ายไม่ควรส่งผลอย่างมีนัยยะต่อผู้ป่วย แต่รายละเอียดการรักษาขอให้หมอเป็นผู้ให้รายละเอียด