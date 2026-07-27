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ไฟไหม้รถยนต์บน ถ.รังสิต-ปทุมฯ ขาออก ส่งผลติดหนัก 2 ฝั่ง แต่ไม่มีเจ็บ-ตาย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

FM91 Trafficpro รายงานว่า เมื่อเวลา 10.45 น. วันนี้ (27 ก.ค.) เกิดเหตุเพลิงไหม้รถยนต์ บนถนนรังสิต-ปทุมธานี ฝั่งขาออก มุ่งหน้าไปสะพานปทุมธานี 1 เลยแยกเทคโน (ตัด ถ.347) ไปเพียงเล็กน้อย ทำให้กีดขวางการจราจรในช่องทางซ้าย ส่งผลรถติดหนักทั้ง 2 ฝั่ง

ทั้งนี้ เพลิงไหม้สงบลงแล้ว โดยเบื้องต้นพบว่า ไฟลุกไหม้รถตู้เสียหายทั้งคัน แต่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต ส่วนสาเหตุยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบ