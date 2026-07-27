กลุ่มฮูตีโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุฯ ตลอด 48 ชม. หวังกดดันปิดล้อมทางทะเล

สถานีโทรทัศน์อัล มายาดีน (Al Mayadeen) ของเลบานอน รายงานว่า กลุ่มฮูตีในเยเมน ซึ่งได้รับการหนุนหลังโดยอิหร่าน ทำการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน 3 ลำ ของซาอุดีอาระเบีย ในช่วง 48 ชั่วโมง โดยแหล่งข่าวระบุว่า การโจมตีดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามในการบังคับใช้มาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบีย
แหล่งข่าวระบุว่า ไม่มีเรือขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียลำใด สามารถแล่นผ่านช่องแคบบับอัลมันเดบ (Bab al-Mandeb) ซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดง นับตั้งแต่มีการประกาศปิดล้อมเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว (20 ก.ค.) โดยอ้างว่า เรือของซาอุดีอาระเบียจำนวน 16 ลำถูกสั่งให้หันหลังกลับและถูกปฏิเสธไม่ให้แล่นผ่าน อย่างไรก็ตาม คำกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานอิสระ และยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากซาอุดีอาระเบีย หรือกองกำลังผสมที่นำโดยซาอุดีอาระเบียแต่อย่างใด
แหล่งข่าวระบุว่า ไม่มีเรือขนส่งน้ำมันของซาอุดีอาระเบียลำใด สามารถแล่นผ่านช่องแคบบับอัลมันเดบ (Bab al-Mandeb) ซึ่งเป็นประตูสู่ทะเลแดง นับตั้งแต่มีการประกาศปิดล้อมเมื่อวันจันทร์ที่แล้ว (20 ก.ค.) โดยอ้างว่า เรือของซาอุดีอาระเบียจำนวน 16 ลำถูกสั่งให้หันหลังกลับและถูกปฏิเสธไม่ให้แล่นผ่าน อย่างไรก็ตาม คำกล่าวอ้างดังกล่าวยังไม่ได้รับการตรวจสอบยืนยันจากหน่วยงานอิสระ และยังไม่มีคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากซาอุดีอาระเบีย หรือกองกำลังผสมที่นำโดยซาอุดีอาระเบียแต่อย่างใด