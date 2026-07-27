ป.ป.ช.มีมติตั้งเรื่องไต่สวนคนเอี่ยวตึก สตง.ถล่ม พบส่วนใหญ่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ - ผู้บริหาร

จากเหตุการณ์ตึกสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.) ถล่ม เนื่องจากโครงสร้างและวัสดุไม่ได้มาตรฐาน มีข้อเรียกร้องให้ดำเนินการเอาผิดเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต้องผ่านกระบวนการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ( ป.ป.ช.) สอบนั้น
วันนี้ (27 ก.ค.69) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ ตั้งเรื่องไต่สวนกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ที่ถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม 2568 โดยมอบหมายให้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นเจ้าของสำนวน และ นายสุชาติ สุนทรีเกษม กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นองค์คณะกรรมการไต่สวน
สำหรับบุคคลที่ถูก ป.ป.ช. ตั้งไต่สวนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตึก สตง. รวมถึงถึงคณะกรรมการ คตง.ด้วย
วันนี้ (27 ก.ค.69) คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเป็นเอกฉันท์ ตั้งเรื่องไต่สวนกรณีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีตึกสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ สตง.ที่ถล่มจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวเมื่อเดือนมีนาคม 2568 โดยมอบหมายให้ นายแมนรัตน์ รัตนสุคนธ์ กรรมการ ป.ป.ช. เป็นเจ้าของสำนวน และ นายสุชาติ สุนทรีเกษม กรรมการ ป.ป.ช. ร่วมเป็นองค์คณะกรรมการไต่สวน
สำหรับบุคคลที่ถูก ป.ป.ช. ตั้งไต่สวนเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างตึก สตง. รวมถึงถึงคณะกรรมการ คตง.ด้วย