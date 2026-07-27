ประชุมบอร์ด กสทช.ว้าวุ่น! หลังเกิดถกเถียงถึงคุณสมบัติประธาน กสทช.

วันนี้ (27 ก.ค.) ที่สำนักงาน กสทช. จัดประชุมคณะกรรมการ (บอร์ด) กสทช. โดยการประชุมครั้งนี้มีการจัดจากหลากฝ่าย หลังมีกรณีคณะกรรมการสรรหามีมติ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมาว่านพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ขาดคุณสมบัติ
ทั้งนี้ คณะกรรมการ กสทช. นำโดย พลอากาศโท ธนพันธุ์ น.ส..พิรงรอง และ ดร.ศุภัช ขอหารือในที่ประชุมเรื่องคุณสมบัติของประธาน กสทช. หลังได้รับหนังสือจากคณะกรรมการสรรหา โดยขอความชัดเจนจาก สำนักงาน กสทช. เนื่องจากขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาได้มีมติชี้ขาดแล้วว่า ประธาน กสทช. ได้สละสิทธิ์ในการเข้าร่วมรับตำแหน่ง (ตามมาตรา 18 และมาตรา 8 (2) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ) ซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด ซึ่งหากประธานฯ ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย ควรยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน แต่ตามมาตรา 15 วรรค 7 การฟ้องศาลไม่ได้เป็นเหตุให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามคำสั่ง ดังนั้น การเข้าร่วมประชุมภายใต้การทำหน้าที่ของประธานฯ ในปัจจุบัน จึงมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ขณะที่ ประธาน กสทช. พยายามดำเนินการประชุมตามวาระ จนเกิดการถกเถียงแย่งกันพูด จนสุดท้าย พลอากาศโท ธนพันธุ์ น.ส..พิรงรอง และ ดร.ศุภัช ได้เดินออกจากห้องประชุมไป
ประธานแจ้งในที่ประชุมว่า ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหามาโดยตลอด และมองว่าเป็นการกระทำเกินอำนาจหน้าที่ ขณะนี้ อยู่ในระหว่างเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตามสิทธิ์ภายใน 90 วัน เรื่องจึงยังไม่มีข้อยุติประเด็น ขณะที่ตามรัฐธรรมนูญ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ จะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อน ตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการ ตนยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ประธานต่อไปตามกฎหมาย
ทั้งนี้ คณะกรรมการ กสทช. นำโดย พลอากาศโท ธนพันธุ์ น.ส..พิรงรอง และ ดร.ศุภัช ขอหารือในที่ประชุมเรื่องคุณสมบัติของประธาน กสทช. หลังได้รับหนังสือจากคณะกรรมการสรรหา โดยขอความชัดเจนจาก สำนักงาน กสทช. เนื่องจากขณะนี้ คณะกรรมการสรรหาได้มีมติชี้ขาดแล้วว่า ประธาน กสทช. ได้สละสิทธิ์ในการเข้าร่วมรับตำแหน่ง (ตามมาตรา 18 และมาตรา 8 (2) แห่ง พ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ) ซึ่งคำวินิจฉัยดังกล่าวถือเป็นที่สุด ซึ่งหากประธานฯ ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัย ควรยื่นฟ้องต่อศาลปกครองภายใน 90 วัน แต่ตามมาตรา 15 วรรค 7 การฟ้องศาลไม่ได้เป็นเหตุให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามคำสั่ง ดังนั้น การเข้าร่วมประชุมภายใต้การทำหน้าที่ของประธานฯ ในปัจจุบัน จึงมีความเสี่ยงทางกฎหมาย ขณะที่ ประธาน กสทช. พยายามดำเนินการประชุมตามวาระ จนเกิดการถกเถียงแย่งกันพูด จนสุดท้าย พลอากาศโท ธนพันธุ์ น.ส..พิรงรอง และ ดร.ศุภัช ได้เดินออกจากห้องประชุมไป
ประธานแจ้งในที่ประชุมว่า ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการสรรหามาโดยตลอด และมองว่าเป็นการกระทำเกินอำนาจหน้าที่ ขณะนี้ อยู่ในระหว่างเตรียมยื่นฟ้องต่อศาลปกครอง ตามสิทธิ์ภายใน 90 วัน เรื่องจึงยังไม่มีข้อยุติประเด็น ขณะที่ตามรัฐธรรมนูญ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการ กสทช. ซึ่งเป็นองค์กรอิสระ จะต้องมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้พ้นจากตำแหน่ง และประกาศในราชกิจจานุเบกษาเสียก่อน ตราบใดที่ยังไม่มีพระบรมราชโองการ ตนยังคงต้องปฏิบัติหน้าที่ประธานต่อไปตามกฎหมาย