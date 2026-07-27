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ราคาทองครั้งที่ 5 ปรับลง 50 บ. ทองรูปพรรณขายออก 65,800 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทอง ประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 10:28 น. (ครั้งที่ 5) ราคาปรับลดลง 50 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 64,800.00 บาท ขายออก 65,000.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,505.24 บาท ขายออก 65,800.00 บาท