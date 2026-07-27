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ผู้นำยูเครนร้องพันธมิตรเร่งจัดส่งขีปนาวุธ หลังถูกรัสเซียโจมตีหนักเสียพลเรือนจำนวนมาก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงเคียฟ ประเทศยูเครน เมื่อวันที่ 27 ก.ค. ว่า รัฐบาลยูเครนเปิดเผยว่า เดือนกรกฎาคม มีพลเรือนเสียชีวิตและบาดเจ็บจากการโจมตีของรัสเซียมากที่สุด นับตั้งแต่เดือนเมษายน 2565

ขณะที่ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์ เซเลนสกี เรียกร้องพันธมิตรเร่งจัดส่งขีปนาวุธสกัดกั้น ท่ามกลางการสู้รบและการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานของทั้งสองฝ่ายที่ยังทวีความรุนแรง