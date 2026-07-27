คณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวฯ เตรียมประชุมพิจารณาแนวโน้มผลผลิต 3 ส.ค.นี้

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 3 สิงหาคมนี้ จะมีการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายและบริหารข้าวแห่งชาติด้านการผลิต เพื่อพิจารณาแนวโน้มผลผลิตข้าว ปัจจัยสนับสนุนอาชีพการทำนา ตลอดจนผลกระทบและอุปสรรคที่เกษตรกรกำลังเผชิญ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาในปีการผลิต 2569/70
ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานแนวโน้มผลผลิตข้าวของไทย ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง มีทิศทางลดลงพร้อมกันจากผลกระทบของสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งปรากฏการณ์เอลนีโญ อากาศร้อนจัด และฝนทิ้งช่วง ประกอบกับต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาปุ๋ยและน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เกษตรกรหลายพื้นที่ลดพื้นที่เพาะปลูก และบางส่วนหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า
ทั้งนี้ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) รายงานแนวโน้มผลผลิตข้าวของไทย ทั้งข้าวนาปีและข้าวนาปรัง มีทิศทางลดลงพร้อมกันจากผลกระทบของสภาพอากาศที่แปรปรวน ทั้งปรากฏการณ์เอลนีโญ อากาศร้อนจัด และฝนทิ้งช่วง ประกอบกับต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะราคาปุ๋ยและน้ำมันที่ยังอยู่ในระดับสูง ส่งผลให้เกษตรกรหลายพื้นที่ลดพื้นที่เพาะปลูก และบางส่วนหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอื่นที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า