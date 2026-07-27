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หุ้นไทยเปิดตลาดภาคเช้า -9.49 จุด มูลค่าซื้อขายรวม 22,038.13 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

การซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตลาดหุ้นไทย วันนี้ (27 ก.ค.) ดัชนี set Index เปิดตลาดภาคเช้าปรับตัวลดลง 9.49 จุด อยู่ที่ระดับ 1,634.90 จุด หรือเปลี่ยนแปลง 0.58 เปอร์เซ็นต์ โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวม 22,038.13 ล้านบาท