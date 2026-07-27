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ผู้ว่าการแบงก์ชาติอินโดฯ ลาออกจากตำแหน่งแล้ว นักวิเคราะห์หวั่นกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 27 ก.ค.ว่านายปราเซ็ตโย ฮาดี เลขานุการคณะรัฐมนตรีอินโดนีเซีย กล่าวว่า พล.ท.ปราโบโว ซูเบียนโต ประธานาธิบดี ลงนามรับรองการลาออกของ เพอร์รี วาร์จิโย จากตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารกลางอินโดนีเซีย แล้ว โดยอ้างเหตุผลส่วนตัว โดยนางเดสตรี ดามายันตี รองผู้ว่าการอาวุโสของธนาคารกลางอินโดนีเซีย ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรักษาการผู้ว่าการธนาคารกลาง กล่าวว่า วาร์จิโย ลาออกด้วยเหตุผลส่วนตัว

ขณะที่นักวิเคราะห์กังวลว่า เรื่องนี้จะกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุน และความเป็นอิสระของธนาคารกลาง