สมาคมทีวีดิจิทัลยื่นหนังสือ 7 กสทช. ห่วงปมคุณสมบัติ "หมอสรณ" กระทบมติวาระใหญ่

สำนักงาน กสทช. สมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) นำโดย นาย อดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการสมาคมโทรทัศน์ระบบดิจิตอล (ประเทศไทย) เข้ายื่นหนังสือถึง ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) และกรรมการ กสทช. รวมทั้ง 7 คน ก่อนการประชุม กสทช. ท่ามกลางข้อกังวลเกี่ยวกับสถานะและการปฏิบัติหน้าที่ของประธาน กสทช. ภายหลังมติคณะกรรมการสรรหา เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมา โดยมี นายรัชตะพงศ์ พินทุเสนีย์ ผู้อํานวยการส่วนประจําสํานักงาน รักษาการแทน ผู้อํานวยการสํานักสื่อสารองค์กร สํานักงาน กสทช. เป็นผู้รับมอบ
นาย อดิศักดิ์ กล่าวว่า สมาคมฯ มีข้อกังวล การประชุมและลงมติในวาระสำคัญในการประชุมบอร์ด ในขณะช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน กสทช. อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังได้ โดยเฉพาะ ในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน กสทช. แม้เรื่องดังกล่าวยังมีกระบวนการตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อ แต่สมาคมฯ เห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเรียกประชุม การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตลอดจนการร่วมพิจารณาและลงมติในเรื่องสำคัญ ซึ่งหากประชุมจะดำเนินต่อไปในความเหฌนส่วนตัว กสทช. ทั้ง 6 คนควประชุมโดยทางประธาน ไม่ควรเข้าร่วมประชุมและลงมติในวาระต่างๆ
ทั้งนี้ การประชุม กสทช. วันที่ 27 ก.ค. ถูกจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากมีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ได้แก่ Digital TV Roadmap และ National Streaming Platform (NSP) ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไป
นาย อดิศักดิ์ กล่าวว่า สมาคมฯ มีข้อกังวล การประชุมและลงมติในวาระสำคัญในการประชุมบอร์ด ในขณะช่วงที่ยังมีข้อถกเถียงทางกฎหมายเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน กสทช. อาจนำไปสู่ข้อโต้แย้งต่อความชอบด้วยกฎหมายของมติในภายหลังได้ โดยเฉพาะ ในประเด็นเกี่ยวกับคุณสมบัติของประธาน กสทช. แม้เรื่องดังกล่าวยังมีกระบวนการตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อ แต่สมาคมฯ เห็นว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจทำให้เกิดข้อถกเถียงเกี่ยวกับการเรียกประชุม การทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตลอดจนการร่วมพิจารณาและลงมติในเรื่องสำคัญ ซึ่งหากประชุมจะดำเนินต่อไปในความเหฌนส่วนตัว กสทช. ทั้ง 6 คนควประชุมโดยทางประธาน ไม่ควรเข้าร่วมประชุมและลงมติในวาระต่างๆ
ทั้งนี้ การประชุม กสทช. วันที่ 27 ก.ค. ถูกจับตาเป็นพิเศษ เนื่องจากมีเรื่องสำคัญที่เกี่ยวข้องกับอนาคตอุตสาหกรรมโทรทัศน์ ได้แก่ Digital TV Roadmap และ National Streaming Platform (NSP) ซึ่งจะมีผลต่อทิศทางการเปลี่ยนผ่านของกิจการโทรทัศน์ไทยในระยะต่อไป