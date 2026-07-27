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ราคาทองเปิดตลาดวันนี้ ปรับขึ้น 350 บ. ทองรรูปพรรณขายออก 66,000 บ.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคาทองประจำวันที่ 27 กรกฎาคม 2569 เวลา 09:18 น. (ครั้งที่ 1) ปรับขึ้น 350 บาท โดยทองคำแท่ง 96.5% รับซื้อ 65,000.00 บาท ขายออก 65,200.00 บาท ส่วนทองรูปพรรณ 96.5% ฐานภาษี 63,702.32 บาท ขายออก 66,000.00 บาท