ประชุม ครม.วันนี้ พิจารณาขยายสิทธิให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (27 ก.ค. 69) จะมีการเสนอขยายสิทธิให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดิมจำนวน 13.18 ล้านคน สามารถใช้สิทธิได้ต่อเนื่องไปอีก 2 เดือน คือ เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน 2569 เพื่อให้มีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบสิทธิของผู้ได้รับสิทธิ
นายเอกนิติ ยอมรับว่า การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เป็นโอกาสของผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นจากระบบ เพราะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาราว 5 ปี ทำให้มีผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจำนวนมาก อีกทั้งฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ยังม่ีความละเอียดมากขึ้น ทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้ชัดเจน พบว่าจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9 ล้านคน มีคนอายุระหว่าง 18-60 ปี มากกว่า 5 ล้านคน ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้และทรัพย์สิน
นอกจากนี้ รัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม ด้วยการ Upskill และ Reskill เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างโอกาสการมีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงาน แทนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพียงอย่างเดียว
นายเอกนิติ ยอมรับว่า การเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ เป็นโอกาสของผู้มีรายได้น้อยที่ตกหล่นจากระบบ เพราะโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาราว 5 ปี ทำให้มีผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือจำนวนมาก อีกทั้งฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รอบใหม่ ยังม่ีความละเอียดมากขึ้น ทำให้ภาครัฐสามารถจำแนกข้อมูลตามช่วงอายุได้ชัดเจน พบว่าจากผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 9 ล้านคน มีคนอายุระหว่าง 18-60 ปี มากกว่า 5 ล้านคน ส่วนใหญ่ไม่มีรายได้และทรัพย์สิน
นอกจากนี้ รัฐจะนำข้อมูลดังกล่าวมากำหนดนโยบายช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม ด้วยการ Upskill และ Reskill เพื่อเพิ่มทักษะอาชีพ สร้างโอกาสการมีรายได้ ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในวัยทำงาน แทนการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการเพียงอย่างเดียว