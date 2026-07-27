เหนือ-อีสาน-ตอ.-ใต้ตะวันตกยังมีฝนตกหนัก ก่อนจะเบาลงในช่วงต้น ส.ค.นี้

กรมอุุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในประเทศไทยวันนี้ (27 ก.ค.) ว่า ร่องมรสุม (ร่องฝน) พาดผ่านภาคเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก ภาคใต้ฝั่งตะวันตกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ผู้อาศัยในพื้นที่เสี่ยงระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม 2569 บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง ยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย คาดหมายลักษณอากาศเดือนสิงหาคม 2569 ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 เว้นแต่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกพื้นที่
คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 2 - 3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่ง กทม.และปริมณฑล มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 40 ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียส
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1-8 สิงหาคม 2569 บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง ยังไม่มีพายุเคลื่อนตัวเข้าสู่ประเทศไทย คาดหมายลักษณอากาศเดือนสิงหาคม 2569 ปริมาณฝนรวมบริเวณประเทศไทยจะน้อยกว่าค่าปกติประมาณร้อยละ 10 เว้นแต่ ภาคใต้ฝั่งตะวันตกปริมาณฝนรวมจะใกล้เคียงค่าปกติ อุณหภูมิเฉลี่ยจะสูงกว่าค่าปกติในเกือบทุกพื้นที่