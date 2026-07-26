สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้งเจ้าคณะจังหวัด

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานมอบพระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช แต่งตั้ง พระสังฆาธิการในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ ที่ห้องประชุมสำนักงานเจ้าคณะใหญ่หนเหนือ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดังนี้
1.พระธรรมวชิราภรณ์ (ริด ริตเมธี) เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
2.พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) เจ้าอาวาสวัดตะพานหิน และรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
3.พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
4.พระเมธีธรรมประนาถ (ปรีชา ปฏิภาณเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง และ เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง
5.พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อตฺตสิทฺธิ) รองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ และ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
6.พระครูสุตพัชรานุกูล (บุญถิ่น ปญฺญาวุฑฺโฒ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม และรองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม
7. พระครูไพโรจน์พัฒนโสภิต (สมศักดิ์ อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง
8.พระครูสุธีโพธาภิรักษ์ (ประสาท ทีปกโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม จ.นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธาราม
1.พระธรรมวชิราภรณ์ (ริด ริตเมธี) เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์
2.พระศรีวิกรมมุนี (จันทราวุฒิ วชิรเมธี) เจ้าอาวาสวัดตะพานหิน และรองเจ้าคณะจังหวัดพิจิตร ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพิจิตร
3.พระรัตนโมลี (ไพรินทร์ ทนฺตจิตฺโต) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ และรองเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก ดำรงตำแหน่ง เจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลก
4.พระเมธีธรรมประนาถ (ปรีชา ปฏิภาณเมธี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง และ เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร จ.พิจิตร ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดท่าหลวง
5.พระครูนิภาธรรมประสิทธิ์ (ประสิทธิ์ อตฺตสิทฺธิ) รองเจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์ และ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดนครสวรรค์
6.พระครูสุตพัชรานุกูล (บุญถิ่น ปญฺญาวุฑฺโฒ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม และรองเจ้าคณะอำเภอหล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดไพรสณฑ์ศักดาราม
7. พระครูไพโรจน์พัฒนโสภิต (สมศักดิ์ อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง จ.ลำปาง ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง
8.พระครูสุธีโพธาภิรักษ์ (ประสาท ทีปกโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธาราม จ.นครสวรรค์ ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดโพธาราม