ภูเก็ตจับมือ ตร.ตรวจสถานประกอบการย่านป่าตอง ให้ดำเนินกิจการเป็นไปตามกฎหมาย

ร.ต.อ.เขตรัฐ ชาญศิลป์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วย พลตำรวจตรีสินเลิศ สุขุม ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต พลเรือตรีประพันธ์ ศรีสุวิภา รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดภูเก็ต (กอ.รมน.จังหวัดภูเก็ต) บูรณาการกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ กอ.รมน. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ ชาบัด เฮาส์ (Chabad House) ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต โดยมีนายศิวัชฐ์ ระวังกุล นายอำเภอเมืองภูเก็ต รักษาการปลัดจังหวัดภูเก็ต และนายพิชิต สิงห์ทองคำ จัดหางานจังหวัดภูเก็ต ร่วมลงพื้นที่
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า อาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นภัตตาคารและสโมสร ภายในอาคารมีพื้นที่รับรอง ห้องอาหารซึ่งมีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารและใบอนุญาตขายสุราประเภท 2 พื้นที่ประกอบศาสนพิธี ห้องจัดเลี้ยง ห้องพักของผู้นำศาสนา และพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับจัดกิจกรรม และเจ้าหน้าที่พบกล่องรับบริจาคภายในอาคาร โดยผู้ดูแลสถานที่ชี้แจงว่า เงินที่ได้รับจากการบริจาคจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในลักษณะที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 หรือไม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรี่ยไรในที่สาธารณะ การจัดกิจกรรมเรี่ยไรเป็นวงกว้าง และการขอรับบริจาคผ่านสื่อหรือช่องทางออนไลน์บางประเภท ทั้งนี้ จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่า มีการใช้สถานที่เพื่อประกอบศาสนพิธีของศาสนายูดาย (ยิว) ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา ทั้งนี้ การใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น พบว่า อาคารดังกล่าวได้รับอนุญาตให้ใช้อาคารเป็นภัตตาคารและสโมสร ภายในอาคารมีพื้นที่รับรอง ห้องอาหารซึ่งมีหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหารและใบอนุญาตขายสุราประเภท 2 พื้นที่ประกอบศาสนพิธี ห้องจัดเลี้ยง ห้องพักของผู้นำศาสนา และพื้นที่ดาดฟ้าสำหรับจัดกิจกรรม และเจ้าหน้าที่พบกล่องรับบริจาคภายในอาคาร โดยผู้ดูแลสถานที่ชี้แจงว่า เงินที่ได้รับจากการบริจาคจะนำไปใช้ในกิจกรรมสาธารณประโยชน์
ทั้งนี้ จังหวัดภูเก็ตได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยพิจารณาว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในลักษณะที่ต้องขออนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไร พุทธศักราช 2487 หรือไม่ ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเรี่ยไรในที่สาธารณะ การจัดกิจกรรมเรี่ยไรเป็นวงกว้าง และการขอรับบริจาคผ่านสื่อหรือช่องทางออนไลน์บางประเภท ทั้งนี้ จะดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป
นอกจากนี้ ยังตรวจสอบพบว่า มีการใช้สถานที่เพื่อประกอบศาสนพิธีของศาสนายูดาย (ยิว) ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 รับรองเสรีภาพของบุคคลในการนับถือศาสนาและประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนา ทั้งนี้ การใช้สิทธิและเสรีภาพดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย ไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ไม่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือความปลอดภัยของรัฐ และไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย