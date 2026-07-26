พบ "ค้างคาวฮิปโปไซเดอรอส โรทาลิส" ในไทยเป็นครั้งแรกที่บึงกาฬ ย้ำความสมบูรณ์ผืนป่า

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เปิดเผยว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าและความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ ซึ่งผลจากการดำเนินงานดังกล่าวได้ปรากฏเป็นรูปธรรมอีกครั้ง จากการค้นพบ ค้างคาวฮิปโปไซเดอรอส โรทาลิส (Hipposideros rotalis) หรือ Laotian Leaf-nosed Bat เป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวาฬ จังหวัดบึงกาฬ
นายสุชาติ กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ ว่า การค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวาฬ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี 2568 และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในประเทศลาว
การค้นพบครั้งนี้ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวาฬ และเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ แม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ แต่ถือเป็นการยืนยันว่าผืนป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคต
นายสุชาติ กล่าวว่า ได้รับรายงานจาก นายนิกร ศิรโรจนานนท์ อธิบดีกรมป่าไม้ ว่า การค้นพบดังกล่าวเป็นผลงานของสำนักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้ กรมป่าไม้ ภายใต้โครงการศึกษาความหลากหลายของสัตว์ป่ามีกระดูกสันหลังในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวาฬ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) โดยคณะนักวิจัยได้สำรวจพื้นที่ตั้งแต่ต้นปี 2568 และพบค้างคาวชนิดนี้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย ทั้งที่เดิมมีรายงานการกระจายพันธุ์เฉพาะในประเทศลาว
การค้นพบครั้งนี้ สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในพื้นที่ป่านันทนาการหินสามวาฬ และเป็นข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ที่มีคุณค่าต่อการศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ แม้ค้างคาวชนิดนี้จะถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์ แต่ถือเป็นการยืนยันว่าผืนป่าของไทยยังคงมีศักยภาพในการค้นพบชนิดพันธุ์ที่สำคัญทางวิชาการได้อีกในอนาคต