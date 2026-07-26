สัตวแพทย์เร่งช่วยช้างบาดเจ็บที่บ่อพลอย คาดเกิดจากสู้กันเองตามธรรมชาติ

วันน้ (26 ก.ค.) นายราชันย์ บัวตรี ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) พร้อมด้วย นายสุทธิชัย โผภูเขียว หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ, นายวสันต์ สุนจิรัตน์ ประธานเครือข่ายเฝ้าระวังช้างป่าฯ บ้านแก่งปลากด และผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่ 14 บ้านสลอบ ต.หนองกุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี เพื่อเข้าช่วยเหลือและปฐมพยาบาลช้างป่าที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเร่งด่วน พร้อมวางระบบเฝ้าระวังความปลอดภัยให้ชุมชนโดยรอบ
ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้น คาดว่า บาดแผลเกิดจากการชน หรือต่อสู้กันเองตามธรรมชาติของช้างป่า
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันประเมินความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ทีมสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เข้าให้การรักษาและปฐมพยาบาลบาดแผลเบื้องต้นทันที โดยทีมแพทย์ได้วางแผนติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของช้างป่าให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็ว
ทั้งนี้ จากการประเมินเบื้องต้น คาดว่า บาดแผลเกิดจากการชน หรือต่อสู้กันเองตามธรรมชาติของช้างป่า
สำหรับการลงพื้นที่ครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันประเมินความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ทีมสัตวแพทย์ประจำสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (บ้านโป่ง) เข้าให้การรักษาและปฐมพยาบาลบาดแผลเบื้องต้นทันที โดยทีมแพทย์ได้วางแผนติดตามอาการอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มโอกาสในการฟื้นตัวของช้างป่าให้กลับมาแข็งแรงโดยเร็ว