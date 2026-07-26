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จีน-เวียดนามระดมค้นหา 17 ผู้สูญหาย หลังเรือบรรทุกสินค้าเวียดนามอับปางในทะเลจีนใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ว่า จีน และเวียดนามระดมกำลังค้นหาผู้สูญหาย 17 ราย หลังเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติเวียดนามอับปางใกล้แนวปะการังเฟียรีครอส ในทะเลจีนใต้ โดยช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้แล้วอย่างน้อย 45 คน ท่ามกลางความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่พิพาท

ทั้งนี้ เรือบรรทุกสินค้า คอย เหวียน 18 ซึ่งจดทะเบียนในเวียดนาม ประสบเหตุในน่านน้ำใกล้แนวปะการังเฟียรีครอส ในทะเลจีนใต้ และเรือกู้ภัย หนานไห่ จิ่ว 115 ของจีน ตรวจพบสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือลำดังกล่าว เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (25 ก.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น