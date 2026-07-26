จีน-เวียดนามระดมค้นหา 17 ผู้สูญหาย หลังเรือบรรทุกสินค้าเวียดนามอับปางในทะเลจีนใต้

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ว่า จีน และเวียดนามระดมกำลังค้นหาผู้สูญหาย 17 ราย หลังเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติเวียดนามอับปางใกล้แนวปะการังเฟียรีครอส ในทะเลจีนใต้ โดยช่วยเหลือผู้ประสบเหตุได้แล้วอย่างน้อย 45 คน ท่ามกลางความร่วมมือของทั้งสองประเทศในการปฏิบัติการกู้ภัยในพื้นที่พิพาท
ทั้งนี้ เรือบรรทุกสินค้า คอย เหวียน 18 ซึ่งจดทะเบียนในเวียดนาม ประสบเหตุในน่านน้ำใกล้แนวปะการังเฟียรีครอส ในทะเลจีนใต้ และเรือกู้ภัย หนานไห่ จิ่ว 115 ของจีน ตรวจพบสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือลำดังกล่าว เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (25 ก.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น
ทั้งนี้ เรือบรรทุกสินค้า คอย เหวียน 18 ซึ่งจดทะเบียนในเวียดนาม ประสบเหตุในน่านน้ำใกล้แนวปะการังเฟียรีครอส ในทะเลจีนใต้ และเรือกู้ภัย หนานไห่ จิ่ว 115 ของจีน ตรวจพบสัญญาณขอความช่วยเหลือจากเรือลำดังกล่าว เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (25 ก.ค.) ตามเวลาท้องถิ่น