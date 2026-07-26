กรมศิลป์ลุ้นปี 70 "เมืองเชียงใหม่" ได้พิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

วันนี้ (26 ก.ค.) นายพนมบุตร จันทรโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ตามที่วัดพระมหาธาตุ วรมหาวิหาร จ.นครศรีธรรมราช ได้ประกาศเกียรติภูมิของประเทศไทยบนเวทีโลก เป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรม แห่งที่ 6 ของประเทศ หลังจากนี้ เชื่อว่าประชาชน ทั้งชาวไทยและต่างประเทศจะแห่กันมาเที่ยวที่นี่ แน่นอนว่าจะทำประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างมาก
อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากรยังคงทำหน้าที่ดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุฯ ร่วมกับ จ.นครศรีธรรมราช จัดมาตรการในเรื่องของการดูแลรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโก รวมถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องไม่ลดทอนคุณค่าของวัดมหาธาตุฯ
ทั้งนี้ นับว่าเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่องกันแล้วที่เราได้มรดกโลก หวังว่า ปี 2570 จะมีข่าวดีเช่นนี้อีก ซึ่งตามกรอบเวลาจะเสนอ เมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราว (Tentative List) ของยูเนสโก (UNESCO) มาตั้งแต่ปี 2558 เข้าสู่การพิจารณา และยังมีอีกหลายแห่งที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้แล้ว
อย่างไรก็ตาม กรมศิลปากรยังคงทำหน้าที่ดูแลบูรณะวัดพระมหาธาตุฯ ร่วมกับ จ.นครศรีธรรมราช จัดมาตรการในเรื่องของการดูแลรักษาให้เป็นไปตามเกณฑ์ของยูเนสโก รวมถึงการก่อสร้างอาคารร้านค้าใหม่ ซึ่งทั้งหมดจะต้องไม่ลดทอนคุณค่าของวัดมหาธาตุฯ
ทั้งนี้ นับว่าเป็นเวลา 3 ปีต่อเนื่องกันแล้วที่เราได้มรดกโลก หวังว่า ปี 2570 จะมีข่าวดีเช่นนี้อีก ซึ่งตามกรอบเวลาจะเสนอ เมืองเชียงใหม่ ที่ได้รับการบรรจุอยู่ในบัญชีรายชื่อชั่วคราว (Tentative List) ของยูเนสโก (UNESCO) มาตั้งแต่ปี 2558 เข้าสู่การพิจารณา และยังมีอีกหลายแห่งที่ขึ้นบัญชีรายชื่อชั่วคราวไว้แล้ว