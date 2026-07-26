เตือนโดนสุนัขกัดที่ตลาดทันใจ จ.ศรีสะเกษ รีบพบแพทย์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทันที

จากกรณีเกิดเหตุชาวบ้านถูกสุนัขต้องสงสัยเป็นโรคพิษสุนัขบ้า ไล่กัดคนที่มาซื้อของที่ตลาดทันใจ เขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวนหลายราย เป็นเหตุให้ชาวบ้านต่างพากันตื่นตกใจและหวาดผวา ซึ่งสุนัขตัวดังกล่าวมีลักษณะตัวสีดำ คอสีขาว สภาพผอมโซ น้ำลายไหลเยิ้ม เดินเพ่นพ่านไปในหลายพื้นที่นั้น
วันนี้ (26 ก.ค.) ตลาดทันใจ ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ หากโดนสุนัขตัวดังกล่าวกัด ให้รีบเดินทางไปพบแพทย์ และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ รพ.กันทรลักษ์ โดยเร็วที่สุด ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี รองนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา ประมาพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ปกครองอำเภอกันทรลักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้ส่งตัวอย่างสุนัขตัวดังกล่าว ไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยืนยันพบโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างที่ส่งตรวจ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ จึงประกาศเขตควบคุมโรคระบาดชั่วคราว “โรคพิษสุนัขบ้า” ในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย และปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัว ในรัศมี 2 กิโลเมตร ในเบื้องต้น จากจุดเกิดโรค
วันนี้ (26 ก.ค.) ตลาดทันใจ ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกันทรลักษ์ หากโดนสุนัขตัวดังกล่าวกัด ให้รีบเดินทางไปพบแพทย์ และเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ที่ รพ.กันทรลักษ์ โดยเร็วที่สุด ภายใน 24 ชั่วโมง เพื่อความปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ
นายศักดิ์สิน กุลบุตรดี รองนายกเทศมนตรีเมืองกันทรลักษ์ พร้อมด้วย นางสาวปนัดดา ประมาพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองกันทรลักษ์ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ โรงพยาบาลกันทรลักษ์ ปกครองอำเภอกันทรลักษ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจสอบและได้ส่งตัวอย่างสุนัขตัวดังกล่าว ไปตรวจที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จ.สุรินทร์ ผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ ยืนยันพบโรคพิษสุนัขบ้าในตัวอย่างที่ส่งตรวจ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกันทรลักษ์ จึงประกาศเขตควบคุมโรคระบาดชั่วคราว “โรคพิษสุนัขบ้า” ในรัศมี 5 กิโลเมตร เพื่อควบคุมการเคลื่อนย้าย และปูพรมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์กลุ่มเสี่ยงทุกตัว ในรัศมี 2 กิโลเมตร ในเบื้องต้น จากจุดเกิดโรค