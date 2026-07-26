เลขาฯ กกต.นำคณะตรวจหน่วยเลือกตั้ง นายก อบจ.ร้อยเอ็ด ชี้ภาพรวมเรียบร้อยดี

วันนี้ (26 ก.ค.) นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) พร้อมด้วย ว่าที่ร.ต.ภาสกร สิริภคยาพร รองเลขาธิการ กกต. และนางพรรณวิภา สังฆทิพย์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กกต. ประจำจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ที่หน่วยเลือกตั้งที่ 17 และ 19 เขตเลือกตั้งที่ 1 บริเวณใต้ถุนอาคารของโรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด เพื่อตรวจความพร้อมการเปิดลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) ร้อยเอ็ด ต่อมา เวลา 08.00 น. นายแสวงและคณะได้ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและสวดมนต์ ซึ่งเป็นสัญญาณเปิดหีบเลือกตั้ง โดยมีประชาชนมารอใช้สิทธิอย่างคึกคัก หลังการตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง (กปน.) นายแสวง เปิดเผยว่า ภาพรวมการเปิดหน่วยเลือกตั้งทั้ง 2,539 หน่วย เป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี ตั้งแต่เวลา 08.00 น.–17.00 น.