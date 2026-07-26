รอง ผบ.ตร.นำทีมแถลงผลการจับกุมยาเสพติดรวมกว่า 17.5 ล้านเม็ด

วันนี้ (26 ก.ค.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. เป็นประธานแถลงผลการจับกุมยาเสพติด (แอมเฟตามีน หรือยาบ้า) จำนวนรวมกว่า 17.5 ล้านเม็ด โดยเป็นผลการสืบสวนสอบสวนและขยายผลของเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการสวัสดิภาพเด็กและสตรี (กก.ดส.) และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองกำกับการสืบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 7 พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พ.ต.อ.ศุภชัย ชัยสุวรรณ ผกก.ดส. พ.ต.ท.ปียรัช เวสสะโกศล พ.ต.ท.วรปรัชญ์ วุฑฒิรักษ์ พ.ต.ท.นราธิป คงเพ็ชร์รอง ผกก.ดส. พ.ต.ท.วรพล สมประสงค์ สว.กก.ดส. พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปราบปรามยาเสพติด กก.ดส. พล.ต.ต.ชัยยะ เพ็ชรปัญญา ผบก.น.7 พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ บางพราน รอง ผบก.น.7 พ.ต.อ.อัษฎาวุธ ขวัญเมือง ผกก.สส.บก.น.7 พ.ต.ท.อัครเดช พรมโพธิ์ พ.ต.ท.ภราดร เชิดชูล้ำตระกูล พ.ต.ท.ธวัชชัย โป๊ะโดย รอง ผกก.สส.บก.น.7 และเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สส.บก.น.7 ร่วมแถลงผลปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมและตรวจยึดยาเสพติดของกลาง
ตามนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มุ่งเน้นข้อหาความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ การครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้า จำหน่าย ผลิต นำเข้า ส่งออก สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือแก่กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคามและเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติต้องแก้ไขอย่างจริงจังเร่งด่วน จึงมอบนโยบายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และหน่วยงานภายในสังกัดดำเนินการตรวจค้นจับกุมขยายผลคดียาเสพติดและเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ
ตามนโยบายการบริหารราชการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดย พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผบ.ตร. ได้มอบนโยบายให้เจ้าหน้าที่ตำรวจป้องกันและปราบปรามตามข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี มุ่งเน้นข้อหาความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติด ได้แก่ การครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้า จำหน่าย ผลิต นำเข้า ส่งออก สมคบ สนับสนุน ช่วยเหลือแก่กลุ่มเครือข่ายยาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล โดยนายกรัฐมนตรีได้ตระหนักถึงปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นภัยคุกคามและเป็นปัญหาที่สำคัญของชาติต้องแก้ไขอย่างจริงจังเร่งด่วน จึงมอบนโยบายให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) และหน่วยงานภายในสังกัดดำเนินการตรวจค้นจับกุมขยายผลคดียาเสพติดและเครือข่ายนักค้ายาเสพติดรายสำคัญ