สดช.เปิดรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายและแผน DE ตั้งเป้าเข้าสู่ภูมิทัศน์ดิจิทัล ระยะ 4

นายเวทางค์ พ่วงทรัพย์ เลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) เปิดเผยว่า สดช.ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นโยบายและแผน DE) (พ.ศ. 2561–2580) ฉบับปรับปรุงปี พ.ศ. 2569 เพื่อระดมมุมมองจากผู้เชี่ยวชาญทุกภาคส่วนในการร่วมกำหนดทิศทางอนาคตเทคโนโลยีของประเทศ
นโยบายและแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือนโยบายและแผน DE ถือเป็นกรอบและทิศทางสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรับปรุงการทำงานและการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนากำลังคน ตลอดจนสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันได้สำหรับการการปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและแผน DE ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเนื้อหาให้เท่าทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคตมาพิจารณาร่วมกัน โดยเป้าหมายสูงสุดของการปรับปรุงแผน คือ การกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง เพื่อนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ภูมิทัศน์ดิจิทัล ระยะที่ 4 หรือการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในระดับโลก (Global Digital Leadership) โดยสร้างศักยภาพให้พร้อมทั้งในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและการนำไปใช้เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน
นโยบายและแผนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หรือนโยบายและแผน DE ถือเป็นกรอบและทิศทางสำคัญในการกำหนดทิศทางการพัฒนาดิจิทัลของประเทศ ครอบคลุมทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ปรับปรุงการทำงานและการให้บริการของภาครัฐ การพัฒนากำลังคน ตลอดจนสร้างความมั่นคงปลอดภัยและความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถขับเคลื่อนงานไปในทิศทางเดียวกันได้สำหรับการการปรับปรุง (ร่าง) นโยบายและแผน DE ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนเนื้อหาให้เท่าทันต่อสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีในปัจจุบัน โดยนำผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สถานการณ์ปัจจุบัน และแนวโน้มอนาคตมาพิจารณาร่วมกัน โดยเป้าหมายสูงสุดของการปรับปรุงแผน คือ การกำหนดทิศทางที่ชัดเจนและปฏิบัติได้จริง เพื่อนำประเทศไทยก้าวเข้าสู่ ภูมิทัศน์ดิจิทัล ระยะที่ 4 หรือการเป็นผู้นำด้านดิจิทัลในระดับโลก (Global Digital Leadership) โดยสร้างศักยภาพให้พร้อมทั้งในการคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและการนำไปใช้เพื่อขับเคลื่อนประเทศอย่างยั่งยืน