ททท.ภาคกลางเปิดงาน อยุธยาอร่อยรส เสน่ห์ไทย–ญี่ปุ่น ใต้โครงการศิลป์ 2 แผ่นดิน

นางสาววรรณภา เกียรติพงษา ผู้อำนวยการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย(ททท) ภูมิภาคภาคกลาง เป็นประธานเปิดงาน อยุธยาอร่อยรส เสน่ห์ไทย–ญี่ปุ่น (Taste of Ayutthaya) ภายใต้โครงการ Feel All The Feelings @ Ayutthaya : ศิลป์ 2 แผ่นดิน ที่หมู่บ้านญี่ปุ่น อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา โดยมีนางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร นายกสมาคมไทย-ญี่ปุ่น นายโอตากะ มาซาโตะ เอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย นายนิธิ สืบพงษ์สังข์ นายกสมาคมไทยท่องเที่ยวเพื่อความทั่วถึงและเท่าเทียม นายเรียงทองบาท มีพันธ์ นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวพระนครศรีอยุธยา นายธนกฤต กิตติธรรมกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางณัฐนิชา สอนดี ประธานหอการค้าจังหวัดฯ และนายณัฐปคัลภ์ อัครวิชญ์ ผอ.ททท.พระนครศรีอยุธยา และผู้ประกอบการมาร่วมในพิธี
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา “อยุธยาอร่อยรส เสน่ห์ไทย–ญี่ปุ่น (Taste of Ayutthaya)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00–21.00 น. ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “Feel All The Feelings @ Ayutthaya : ศิลป์ 2 แผ่นดิน” หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ “เสน่ห์ไทย Feel All the Feelings” ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศ ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์และจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ในรูปแบบประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริง โครงการ Feel All The Feelings @ Ayutthaya : ศิลป์ 2 แผ่นดิน ถ่ายทอดเสน่ห์ของจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เมืองมรดกโลกที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และอาหาร ผ่านการผสานเรื่องราวความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น ซึ่งเคยเป็นชุมชนชาวญี่ปุ่นที่สำคัญในอดีต สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ “สัมผัสผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5” ทั้งรสชาติ กลิ่น สีสัน เสียง และบรรยากาศของกรุงเก่า
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานพระนครศรีอยุธยา “อยุธยาอร่อยรส เสน่ห์ไทย–ญี่ปุ่น (Taste of Ayutthaya)” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25–26 กรกฎาคม 2569 เวลา 16.00–21.00 น. ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้โครงการ “Feel All The Feelings @ Ayutthaya : ศิลป์ 2 แผ่นดิน” หนึ่งในกิจกรรมของโครงการ “เสน่ห์ไทย Feel All the Feelings” ที่มุ่งสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางท่องเที่ยวทั่วประเทศ ผ่านการนำเสนออัตลักษณ์และจุดเด่นของแต่ละพื้นที่ในรูปแบบประสบการณ์ที่สัมผัสได้จริง โครงการ Feel All The Feelings @ Ayutthaya : ศิลป์ 2 แผ่นดิน ถ่ายทอดเสน่ห์ของจังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เมืองมรดกโลกที่เปี่ยมด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม และอาหาร ผ่านการผสานเรื่องราวความสัมพันธ์ไทย–ญี่ปุ่น ณ หมู่บ้านญี่ปุ่น ซึ่งเคยเป็นชุมชนชาวญี่ปุ่นที่สำคัญในอดีต สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ “สัมผัสผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5” ทั้งรสชาติ กลิ่น สีสัน เสียง และบรรยากาศของกรุงเก่า