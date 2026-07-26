สหรัฐฯ เร่งปราบขบวนการ "ท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตร" หลังศาลฯ ยันหลักสิทธิพลเมืองโดยกำเนิด

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ว่า รัฐบาลสหรัฐฯ เร่งปราบปรามขบวนการ การท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตร หลังศาลฎีกาสหรัฐฯ ยืนกรานหลักสิทธิพลเมืองโดยกำเนิด พร้อมผลักดันการสอบสวนและกฎหมายใหม่ แม้ข้อมูลทางการชี้ว่า กรณีดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงส่วนน้อย และนักกฎหมายเตือนว่า อาจนำไปสู่การเลือกปฏิบัติต่อชาวจีนและชาวอเมริกันเชื้อสายจีน
รัฐบาลวอชิงตันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หันมาให้ความสำคัญมากขึ้นกับประเด็น “การท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตร” หลังศาลฎีกาสหรัฐมีคำตัดสิน ไม่รับคำร้องของรัฐบาลที่ต้องการจำกัดสิทธิพลเมืองโดยกำเนิด
รัฐบาลวอชิงตันของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ หันมาให้ความสำคัญมากขึ้นกับประเด็น “การท่องเที่ยวเพื่อคลอดบุตร” หลังศาลฎีกาสหรัฐมีคำตัดสิน ไม่รับคำร้องของรัฐบาลที่ต้องการจำกัดสิทธิพลเมืองโดยกำเนิด