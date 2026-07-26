นิด้าโพลเผยผลสำรวจคนที่ไม่ได้สิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ส่วนใหญ่ไม่รู้สึกโกรธ

ศูนย์สำรวจความคิดเห็น นิด้าโพล หรือ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง คนจนมีสิทธิไหมครับ จากประชาชนที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีรายได้ไม่เกิน 10,000 บาทต่อเดือน รวมถึงผู้ที่ไม่มีรายได้ กระจายทุกภูมิภาค ระดับการศึกษา และอาชีพทั่วประเทศ รวมจำนวนทั้งสิ้น 1,850 หน่วยตัวอย่าง เกี่ยวกับการได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชน ว่าเคยได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของประชาชน พบว่า ร้อยละ 53.78 ระบุว่า เคยได้รับ และร้อยละ 46.22 ระบุว่า ไม่เคยได้รับ
ด้านการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2569 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 51.73 ระบุว่า ได้ลงทะเบียน แต่ไม่ได้สิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รองลงมา ร้อยละ 24.65 ระบุว่า ไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่า ได้ลงทะเบียน และได้สิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (จำนวน 456 หน่วยตัวอย่าง) ร้อยละ 50.66 ระบุว่า คิดว่าตนเองไม่มีสิทธิได้ รองลงมา ร้อยละ 22.37 ระบุว่า ไม่ต้องการ ร้อยละ 14.25 ระบุว่า ลงทะเบียนไม่ทัน และร้อยละ 12.72 ระบุว่า ไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไร
ส่วนผู้ที่ได้ลงทะเบียน แต่ไม่ได้สิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (จำนวน 957 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 43.26 ระบุว่า ไม่โกรธเลย รองลงมา ร้อยละ 21.53 ระบุว่า โกรธมาก ร้อยละ 20.69 ระบุว่า ค่อนข้างโกรธ และร้อยละ 14.52 ระบุว่า ไม่ค่อยโกรธ
ด้านการลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ประจำปี 2569 พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 51.73 ระบุว่า ได้ลงทะเบียน แต่ไม่ได้สิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ รองลงมา ร้อยละ 24.65 ระบุว่า ไม่ได้ลงทะเบียนและร้อยละ 23.62 ระบุว่า ได้ลงทะเบียน และได้สิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ โดยผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (จำนวน 456 หน่วยตัวอย่าง) ร้อยละ 50.66 ระบุว่า คิดว่าตนเองไม่มีสิทธิได้ รองลงมา ร้อยละ 22.37 ระบุว่า ไม่ต้องการ ร้อยละ 14.25 ระบุว่า ลงทะเบียนไม่ทัน และร้อยละ 12.72 ระบุว่า ไม่รู้ว่าต้องลงทะเบียนอย่างไร
ส่วนผู้ที่ได้ลงทะเบียน แต่ไม่ได้สิทธิรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (จำนวน 957 หน่วยตัวอย่าง) เกี่ยวกับความรู้สึกที่ไม่ได้รับสิทธิในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พบว่า ตัวอย่าง ร้อยละ 43.26 ระบุว่า ไม่โกรธเลย รองลงมา ร้อยละ 21.53 ระบุว่า โกรธมาก ร้อยละ 20.69 ระบุว่า ค่อนข้างโกรธ และร้อยละ 14.52 ระบุว่า ไม่ค่อยโกรธ