ผู้นำคาซัคสถานชี้ข้อตกลงสันติภาพรัสเซีย-ยูเครนอาจบรรลุได้ หากได้เจรจากันอีก

สำนักข่าวรอยเตอร์ส รายงานจากเมืองออมสก์ ประเทศรัสเซีย เมื่อวันที่ 26 ก.ค. ว่า ประธานาธิบดีคาสซิม โจมาร์ต โทคาเยฟ ผู้นำคาซัคสถาน กล่าวว่า ข้อตกลงสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน อาจบรรลุได้ หากทั้งสองฝ่ายระงับความขัดแย้ง และกลับมาเจรจากันอีกครั้ง
โทคาเยฟ กล่าวสุนทรพจน์เคียงข้างประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ในการประชุมรัสเซีย-คาซัคสถาน ที่เมืองออมสก์ ภูมิภาคไซบีเรีย โดยยกย่อง “ความยืดหยุ่นทางการทูตอย่างที่สุด” ของปูติน
โทคาเยฟ กล่าวสุนทรพจน์เคียงข้างประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน ผู้นำรัสเซีย ในการประชุมรัสเซีย-คาซัคสถาน ที่เมืองออมสก์ ภูมิภาคไซบีเรีย โดยยกย่อง “ความยืดหยุ่นทางการทูตอย่างที่สุด” ของปูติน