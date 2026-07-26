ผู้ว่ฯ สระบุรีนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานประจำปี 2569

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2569 โดยมีข้าราชการศาลทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยนางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนงานราชการ ร่วมประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัยและเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา ทรงพระราชอุทิศ เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย และพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา
สำหรับจังหวัดสระบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา เป็นประจำทุกปี ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัยและเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์
ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา ทรงพระราชอุทิศ เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย และพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา
สำหรับจังหวัดสระบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา เป็นประจำทุกปี ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร