xs
xsm
sm
md
lg

ผู้ว่ฯ สระบุรีนำทุกภาคส่วนประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานประจำปี 2569

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายบัญชา เชาวรินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธานประกอบพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน ประจำปี 2569 โดยมีข้าราชการศาลทหาร ตำรวจ พร้อมด้วยนางจิตตินันท์ เชาวรินทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดสระบุรี และหัวหน้าส่วนงานราชการ ร่วมประกอบพิธี ณ พระอุโบสถวัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี จุดธูปเทียนบูชารัตนตรัยและเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีถวายเทียนพรรษาพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์

ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา ทรงพระราชอุทิศ เพื่อจุดบูชาพระรัตนตรัย และพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวง เนื่องในประเพณีเข้าพรรษา

สำหรับจังหวัดสระบุรี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเทียนพรรษา เป็นประจำทุกปี ณ วัดพระพุทธบาทราชวรมหาวิหาร อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี ซึ่งเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกพิเศษ ชนิดราชวรมหาวิหาร