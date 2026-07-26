รมว.คลังเปิดงานสายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี ฯ เฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา

วันนี้ (26 ก.ค.) สวนสาธารณะป้อมมหากาฬ มีการจัดงาน สายน้ำแห่งชีวิต ใต้ร่มพระบารมี สืบสานวิถีรัตนโกสินทร์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความงดงาม อบอุ่น และอิ่มบุญ มีประชาชน ข้าราชการ และคณะผู้บริหารจากหลายภาคส่วน พร้อมใจกันแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและชุดสุภาพโทนสีขาว-ครีม มาร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น
ทั้งนี้ มีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร พุทธศาสนิกชน และประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณป้อมมหากาฬ
ทั้งนี้ มีพิธีทำบุญตักบาตรทางเรือถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งนับเป็นปรากฏการณ์ครั้งสำคัญที่ต้องจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ เพราะนี่คือการจัดพิธีตักบาตรทางเรือครั้งแรกนับตั้งแต่สถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ โดยมี นายเอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เดินทางมาเป็นประธานในพิธี นำคณะผู้บริหาร พุทธศาสนิกชน และประชาชน ร่วมกันตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งบริเวณป้อมมหากาฬ