สทนช.เตือนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังฝนตกหนัก-น้ำท่วมฉับพลัน 27 - 31 ก.ค.นี้

นายชยันต์ เมืองสง เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) กล่าวว่า สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ หรือ สทนช. เฝ้าระวังฝนตกหนักบางแห่ง ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ (27 ก.ค.69) จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2569 เนื่องจากอิทธิพลร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือ ประเทศลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น
ทั้งนี้ ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทัน รวมถึง พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม บริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา พิษณุโลก เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ยโสธร อุดรธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงากระบี่ ภูเก็ต และสงขลา
ทั้งนี้ ขอให้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังในเขตชุมชนเมืองที่เกิดน้ำท่วมขังอยู่เป็นประจำเนื่องจากระบายไม่ทัน รวมถึง พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม บริเวณจังหวัดตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา พิษณุโลก เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร กาฬสินธุ์ หนองบัวลำภู ขอนแก่น ร้อยเอ็ด ยโสธร อุดรธานี อำนาจเจริญ อุบลราชธานี กาญจนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด ชุมพร สุราษฎร์ธานี ระนอง พังงากระบี่ ภูเก็ต และสงขลา