กกท. เปิดงานวิ่งมินิมาราธอน "SAT Sports Tourism 2026" หวังกระตุ้น ศก.ภูมิภาค

วันนี้ (26 ก.ค. 69) นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานวิ่ง “SAT Sports Tourism Festival 2026 Chanthaburi Mini Marathon 10 KM. ที่บริเวณลานกิจกรรมหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัล จันทบุรี โดยมี นายธวัชชัย นามสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และนักกีฬาเข้าร่วมงานกว่า 700 คน เข้าร่วม
ความโดดเด่นของงานวิ่งมินิมาราธอนในครั้งนี้ คือการออกแบบเส้นทางวิ่งที่ผสมผสานการออกกำลังกายเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยนักกีฬาจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระหว่างทาง อาทิ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ชุมชนริมน้ำจันทบูร และอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
ความโดดเด่นของงานวิ่งมินิมาราธอนในครั้งนี้ คือการออกแบบเส้นทางวิ่งที่ผสมผสานการออกกำลังกายเข้ากับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ โดยนักกีฬาจะได้สัมผัสกับบรรยากาศของสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญระหว่างทาง อาทิ สวนสาธารณะสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช, ชุมชนริมน้ำจันทบูร และอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมล
ทั้งนี้ มีเป้าหมายเพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้ประชาชนทุกช่วงวัยได้หันมาใส่ใจดูแลสุขภาพด้วยการออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ ควบคู่ไปกับการใช้กิจกรรมกีฬาเป็นฟันเฟืองสำคัญในการส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และกระจายรายได้ลงสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี