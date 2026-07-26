ยะลาคึกคัก! ปชช.ต่างทยอยซื้อชุดชุดสังฆภัณฑ์ เทียนพรรษา ก่อนถึงวันอาสาฬหบูชานี้

บรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา ซึ่งตรงกับวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2569 และวันเข้าพรรษาตรงกับวันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2569 บริเวณย่านการค้าถนนสายกลาง เขตเทศบาลนครยะลา ในวันนี้ (26 ก.ค.) เริ่มกลับมาคึกคักอีกครั้ง ประชาชนทั่วไป รวมถึงตัวแทนจากสถานศึกษาต่างๆ ในพื้นที่อำเภอเมืองยะลาและใกล้เคียง ได้ทยอยเดินทางออกมาเลือกซื้อชุดสังฆภัณฑ์ เทียนพรรษา หลอดไฟ และผ้าอาบน้ำฝน เพื่อเตรียมนำไปถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ สืบสานประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่อง
จากการสำรวจพบว่า การเลือกซื้อสินค้ามีความหลากหลาย โดยหน่วยงานและสถานศึกษา ส่วนใหญ่เลือกซื้อต้นเทียนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมกันนำไปทำบุญถวายที่วัดส่วนประชาชนทั่วไปและครอบครัว เน้นการเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นแบบครบชุดในราคาประหยัด เช่น ต้นเทียนขนาดเล็ก ชุดสังฆภัณฑ์สำเร็จรูป (ประกอบด้วยยาสีฟัน สบู่ จาน ธูป เทียน ผงซักฟอก) หลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝน และข้าวตอก เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน
จากการสำรวจพบว่า การเลือกซื้อสินค้ามีความหลากหลาย โดยหน่วยงานและสถานศึกษา ส่วนใหญ่เลือกซื้อต้นเทียนขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เพื่อให้คณะเจ้าหน้าที่และนักเรียนร่วมกันนำไปทำบุญถวายที่วัดส่วนประชาชนทั่วไปและครอบครัว เน้นการเลือกซื้อสินค้าตามความจำเป็นแบบครบชุดในราคาประหยัด เช่น ต้นเทียนขนาดเล็ก ชุดสังฆภัณฑ์สำเร็จรูป (ประกอบด้วยยาสีฟัน สบู่ จาน ธูป เทียน ผงซักฟอก) หลอดไฟ ผ้าอาบน้ำฝน และข้าวตอก เพื่อบริหารค่าใช้จ่ายให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน