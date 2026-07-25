ข่าวปลอม อย่าแชร์! พบรอยสักบนแขนผู้ก่อเหตุกราดยิงทหารที่นราฯ ไม่เป็นความจริง

จากที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่า พบรอยสักบนแขนผู้ก่อเหตุกราดยิงทหารตรงจุดตรวจใน จ.นราธิวาสนั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย เพจทางการทีมโฆษกกองทัพบกฯ พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ทั้งนี้ ผลตรวจสอบ พบว่า เป็นการใช้ เอไอสร้างภาพ จากลักษณะมีการปรับแต่งสี รายละเอียด และความคมชัดที่ผิดไปจากธรรมชาติ รวมทั้งมีองค์ประกอบหลายจุดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ในภาพที่สร้างหรือปรับแต่งด้วย AI ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเชื่อและส่งต่อข้อมูล พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีใช้ข้อมูลบิดเบือนสร้างความแตกแยก อันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ
ทั้งนี้ ผลตรวจสอบ พบว่า เป็นการใช้ เอไอสร้างภาพ จากลักษณะมีการปรับแต่งสี รายละเอียด และความคมชัดที่ผิดไปจากธรรมชาติ รวมทั้งมีองค์ประกอบหลายจุดที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริง ซึ่งเป็นลักษณะที่พบได้ในภาพที่สร้างหรือปรับแต่งด้วย AI ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนใช้วิจารณญาณในการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนเชื่อและส่งต่อข้อมูล พร้อมสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และไม่เปิดโอกาสให้ผู้ไม่หวังดีใช้ข้อมูลบิดเบือนสร้างความแตกแยก อันอาจส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ