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สศค.เผยนโยบายดูแล ปชช.จากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูล

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

นายวินิจ วิเศษสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างการนำข้อมูลการเปิดให้ลงทะเบียนการรับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ ไปประมวลผลและศึกษาข้อมูลต่อ เพื่อการออกนโยบายการดูแลประชาชนต่อไปในอนาคต

ทั้งนี้ ชุดข้อมูลที่น่าสังเกตและเป็นกังวลคือ ผู้ผ่านเกณฑ์รับสวัสดิการแห่งรัฐ 9.51 ล้านคน มีอายุของผู้ได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เกือบ 50 เปอร์เซ็นต์ เป็นกลุ่มวัยแรงงาน ทำให้ต้องนำข้อมูลเหล่านี้ไปศึกษาหาเหตุผลว่าเหตุใด วัยทำงานเดือดร้อน ต้องพึ่งพาสวัสดิการแห่งรัฐ ทั้งที่วัยทำงาน เป็นวัยสร้างเนื้อสร้างตัว เพื่อทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นเรื่อยๆ