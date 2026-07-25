"แสวง" ยัน กกต. รับฟังทุกความเห็นต่อคดีฮั้ว สว. ไม่กระทบข้อเท็จจริงสำนวน

นายแสวง บุญมี เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง ชี้แจงถึงความคืบหน้าของกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. ชุดใหญ่ ในการพิจารณาสำนวนคดีฮั้ว สว. จะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลหรือไม่ ว่า กกต. เคยชี้แจงไปแล้ว จะเสร็จสิ้นภายในเดือนสิงหาคมนี้ ซึ่งคาดว่า เหลือจำนวนการประชุมอีก 4 ครั้ง
ทั้งนี้ การจะพิจารณาว่าใครเป็นคนผิด อย่างแรกคือกฎหมายต้องกำหนดว่า เรื่องนั้นเป็นความผิดก่อน แล้ว กกต. ค่อยมาดูข้อเท็จจริง พยานหลักฐานที่รวบรวมได้ แต่ถ้าเป็นความเห็น หรือสิ่งที่อยู่รอบนอกสำนวน ซึ่งอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ในสำนวนแล้วก็ได้ ถ้าเป็นความเห็นก็อาจจะต่างจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรวบรวมและพิสูจน์
ทั้งนี้ การจะพิจารณาว่าใครเป็นคนผิด อย่างแรกคือกฎหมายต้องกำหนดว่า เรื่องนั้นเป็นความผิดก่อน แล้ว กกต. ค่อยมาดูข้อเท็จจริง พยานหลักฐานที่รวบรวมได้ แต่ถ้าเป็นความเห็น หรือสิ่งที่อยู่รอบนอกสำนวน ซึ่งอาจจะอยู่หรือไม่อยู่ในสำนวนแล้วก็ได้ ถ้าเป็นความเห็นก็อาจจะต่างจากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องรวบรวมและพิสูจน์