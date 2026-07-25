รมว.กห.ลงพื้นที่นราฯ เกาะติดสถานการณ์ไฟใต้ หลังจุดตรวจบูเก๊ะซามีถูกโจรใต้โจมตี

พลโท อดุลย์ บุญธรรมเจริญ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย พลเอก ชัยพฤกษ์ ด้วงประพัฒน์ เสนาธิการทหารบก/เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และคณะฯ ลงพื้นที่จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคง ภายหลังเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงและขว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปป์บอมบ์โจมตีจุดตรวจบูเก๊ะซามี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2569 ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ทหารพรานเสียชีวิต 5 นาย และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายราย โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปยังหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อประชุมร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคง รับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์ด้านการข่าว ความคืบหน้าของคดี ผลการติดตามตัวผู้ก่อเหตุ และมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ เพื่อประเมินสถานการณ์และกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยมีพลโท นรธิป โพยนอก แม่ทัพภาคที่ 4/ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4, พลตำรวจโท ปิยะวัฒน์ เฉลิมศรี ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9, พันเอก วิทยา สาริยา ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 45 พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาหน่วยทหาร ตำรวจ และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคง รับฟังการบรรยายสรุปจากกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานด้านการข่าวเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์ ความคืบหน้าการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุ การประเมินแนวโน้มภัยคุกคาม ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัย การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจบูเก๊ะซามี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ รับฟังรายงานความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย และเร่งรัดการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว และเวลา 15.30 น. คณะฯ เดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กชายฮาบี๊บ หินะ อายุ 10 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมสอบถามอาการ มอบกำลังใจแก่เด็กและครอบครัว และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลรักษาพยาบาล การช่วยเหลือ และการเยียวยาตามสิทธิอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามสถานการณ์ความมั่นคง รับฟังการบรรยายสรุปจากกองทัพภาคที่ 4 และหน่วยงานด้านการข่าวเกี่ยวกับพัฒนาการของสถานการณ์ ความคืบหน้าการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุ การประเมินแนวโน้มภัยคุกคาม ตลอดจนมาตรการรักษาความปลอดภัย การช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และหารือร่วมกันเพื่อกำหนดแนวทางบูรณาการการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
จากนั้น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เดินทางไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุบริเวณจุดตรวจบูเก๊ะซามี อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามข้อเท็จจริงในพื้นที่ รับฟังรายงานความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง พร้อมกำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัย และเร่งรัดการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็ว และเวลา 15.30 น. คณะฯ เดินทางไปยังโรงพยาบาลระแงะ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กชายฮาบี๊บ หินะ อายุ 10 ปี ซึ่งได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าว พร้อมสอบถามอาการ มอบกำลังใจแก่เด็กและครอบครัว และกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดูแลรักษาพยาบาล การช่วยเหลือ และการเยียวยาตามสิทธิอย่างเต็มที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบ