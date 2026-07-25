ในหลวง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าไตร-เครื่องไทยธรรมถวายคณะสงฆ์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2569 เวลา 13.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน ผ้าไตร และเครื่องไทยธรรม จำนวน 75 ชุด ถวายแด่คณะสงฆ์ ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบายศรีทูลพระขวัญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 โดยมี พระพรหมวชิรโสภณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 10 (ธ) เจ้าอาวาสวัดบึงพระลานชัย พระอารามหลวง จังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และมีนายสุวรรธณ์ เข็มธนเพ็ชร ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย พระเทพวัชรธรรมโสภณ (ศิลา สิริจนฺโท) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุหมื่นหิน คณะพระสังฆาธิการ พระเถรานุเถระนายธนภัทร ณ ระนอง นายผดุงศักดิ์ อิ่มเอิบ นางฐพัชร์รดา ธนินท์จิรานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ปลัดจังหวัดกาฬสินธุ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ศิษยานุศิษย์ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และพิธีบายศรีทูลพระขวัญ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2569 ณ วิหารวัชรธรรมโสภณ วัดพระธาตุหมื่นหิน ตำบลกุดปลาค้าว อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์