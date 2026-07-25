สส.ปชน.จับตา รบ.หวั่นสอดไส้โครงการฯ หลังยอมถอยแลนด์บริดจ์

นายวีระยุทธ กาญจน์ชูฉัตร สส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชน โพสต์ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัววันนี้ (25 ก.ค.) โดยระบุว่า ขอให้การถอยแลนด์บริดจ์ เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาภาคใต้บนหลักความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วม ประชาชนหลายภาคส่วนรวมถึงพรรคประชาชน ช่วยกันส่งเสียงทักท้วงโครงการแลนด์บริดจ์ใน 3 ด้าน คือ ความคุ้มค่าของการลงทุน ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
ทั้งนี้ ขอให้การตัดสินใจถอยโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาล เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้บนหลักความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าจะมีการสอดไส้โครงการและงบประมาณอีกหรือไม่
ทั้งนี้ ขอให้การตัดสินใจถอยโครงการแลนด์บริดจ์ของรัฐบาล เป็นจุดเริ่มต้นการพัฒนาเศรษฐกิจภาคใต้บนหลักความคุ้มค่าและการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องจับตากันอย่างใกล้ชิดต่อไปว่าจะมีการสอดไส้โครงการและงบประมาณอีกหรือไม่