"น้องเบนซ์" ช่างระบบแสงเสียงเสียชีวิตแล้ว หลังรักษานานกว่า 10 วันจากเหตุไฟไหม้โรงเบียร์

จากกรณีเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เมื่อช่วงดึกของวันที่ 12 กรกฎาคม ที่ผ่านมา เป็นเหตุให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจำนวนมาก โดยเจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานยังคงเร่งให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและติดตามผลการรักษาอย่างต่อเนื่องนั้น
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (25 ก.ค.) มีรายงานว่า นายภาณุวัฒน์ ทิพย์มณี อายุ 31 ปี หรือ น้องเบนซ์ ช่างผู้ดูแลระบบแสง สี เสียง ของสถานบันเทิงดังกล่าว ได้เสียชีวิตลงแล้ว หลังเข้ารับการรักษาจากอาการบาดเจ็บสาหัสเป็นเวลากว่า 10 วัน โดยนายภาณุวัฒน์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เมื่อเวลา 21.50 น. วานนี้
การเสียชีวิตของนายภาณุวัฒน์ ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เพิ่มขึ้นเป็น 36 ราย ขณะที่ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการรักษาตัวของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป
เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้ (25 ก.ค.) มีรายงานว่า นายภาณุวัฒน์ ทิพย์มณี อายุ 31 ปี หรือ น้องเบนซ์ ช่างผู้ดูแลระบบแสง สี เสียง ของสถานบันเทิงดังกล่าว ได้เสียชีวิตลงแล้ว หลังเข้ารับการรักษาจากอาการบาดเจ็บสาหัสเป็นเวลากว่า 10 วัน โดยนายภาณุวัฒน์เสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช เมื่อเวลา 21.50 น. วานนี้
การเสียชีวิตของนายภาณุวัฒน์ ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สถานบันเทิง โรงเบียร์ ณ ลาดพร้าว เพิ่มขึ้นเป็น 36 ราย ขณะที่ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายราย ซึ่งยังคงอยู่ระหว่างการรักษาตัวของทีมแพทย์อย่างใกล้ชิด
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องยังคงดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุเพลิงไหม้ รวมถึงรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป