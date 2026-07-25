นายกฯ สั่งคลังเร่งทบทวนเงื่อนไขบัตรคนจนหลังไม่ผ่านเกณฑ์เพียบ เสนอ ครม.27 ก.ค.นี้

วันนี้ (25 ก.ค.) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี ติดตามและรับฟังข้อวิจารณ์ของสังคมเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 2569 โดยกำชับกระทรวงการคลังให้เร่งรัดดำเนินโครงการ หลังมีผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านเกณฑ์ และถูกตัดสิทธิกว่า 9.3 ล้านคน โดยให้กระทรวงการคลังนำข้อกังวลของสังคมรวมทั้งความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมาเป็นโจทย์หลัก เพื่อปรับปรุง ทบทวนเงื่อนไขโครงการ ให้สอดคล้องความเป็นจริงทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน และให้นำหารือในที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 27 กรกฎาคมนี้