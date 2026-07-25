กาฬสินธุ์เปิดอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Upskill for Teachers พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

วันนี้ (25 ก.ค.) นายวิรัช พิมพะนิตย์ สส.กาฬสินธุ์ เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร Upskill for Teachers การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR และหลักสูตรการอบรม HSK 3.0 กับการยกระดับสมรรถนะครูภาษาจีน สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาฬสินธุ์ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาฬสินธุ์ และบุคคลทั่วไปที่สนใจ โดยมี ดร.จารุวรรณ รัตนมาลี ผู้อํานวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะวิทยากร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียง