ยอดตายจากเหตุดินถล่มหลังฝนตกหนักในฉงชิ่ง เพิ่มเป็นอย่างน้อย 11 รายแล้ว

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากเทศบาลนครฉงชิ่ง ประเทศจีน เมื่อวันที่ 25 ก.ค. ว่า จากเหตุดินถล่มหลังฝนตกหนัก ในอำเภอเผิงสุ่ย เขตเทศบาลนครฉงชิ่ง ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม ที่ผ่านมานั้น ทำให้มีผู้เสียชีวิตเพิ่มเป็นอย่างน้อย 11 รายแล้ว และยังมีผู้สูญหายอีกราว 50 คน และได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย 10 คน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตหลายรอบ ไม่พบสัญญาณของผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมแล้ว ทำให้ปฏิบัติการในพื้นที่เข้าสู่ขั้นตอนการค้นหาและกู้ร่างผู้สูญหาย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตหลายรอบ ไม่พบสัญญาณของผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมแล้ว ทำให้ปฏิบัติการในพื้นที่เข้าสู่ขั้นตอนการค้นหาและกู้ร่างผู้สูญหาย