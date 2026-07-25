โฆษก ตร.ชี้วัยรุ่นอิตาลีแสดงพฤติกรรมหยาบคายใส่คนไทย แจ้งความเอาผิดได้

จากกรณีปรากฏคลิปวิดีโอนักท่องเที่ยวชาวอิตาลีกลุ่มหนึ่ง ส่งเสียงดังบนรถไฟฟ้า BTS พร้อมแสดงพฤติกรรมชูนิ้วกลางใส่คนไทย และสบถถ้อยคำหยาบคาย จนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในโลกออนไลน์ ถึงความไม่เหมาะสมของพฤติกรรมที่เกิดขึ้น และเกิดคำถามว่าผู้เสียหายสามารถดำเนินคดีตามกฎหมายได้หรือไม่นั้น
วันนี้ (25 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว หากผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคล เข้าข่ายเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทางผู้เสียหายสามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้ เนื่องจากเหตุเกิดขึ้นภายในราชอาณาจักรไทย และไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ หากกระทำความผิดในประเทศไทย ย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกัน
วันนี้ (25 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) เปิดเผยว่า จากกรณีดังกล่าว หากผู้เสียหายเห็นว่าการกระทำหรือการแสดงออกของบุคคล เข้าข่ายเป็นการดูหมิ่น เหยียดหยาม หรือกระทบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ทางผู้เสียหายสามารถเข้าแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายไทยได้ เนื่องจากเหตุเกิดขึ้นภายในราชอาณาจักรไทย และไม่ว่าผู้ก่อเหตุจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ หากกระทำความผิดในประเทศไทย ย่อมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยและรับโทษเช่นเดียวกัน