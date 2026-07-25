ผู้ว่าฯ อุบลฯ เตือน ปชช.ระวังอันตรายน้ำท่วมฉับพลัน หลังอุตุฯ เตือนฝนตกหนัก 26-30 ก.ค.นี้

นายณรงค์ เทพเสนา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า จากการติดตามสภาพอากาศ จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง พบว่า ช่วงวันที่ 26–30 กรกฎาคม 2569 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ขอให้ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขา ใกล้ทางน้ำไหลผ่าน และพื้นที่ลุ่ม เกษตรกรควรระมัดระวังความเสียหายที่อาจเกิดต่อผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยง รวมทั้งดูแลรักษาสุขภาพในช่วงที่สภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไว้ด้วย และติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอย่างใกล้ชิดต่อไป