แคนาดาประกาศโต้มาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐฯ หลังเรียกเก็บสูงถึง 50%

นายกรัฐมนตรี มาร์ก-คาร์นี่ย์ แห่งแคนาดา ประกาศจะตอบโต้มาตรการภาษีใหม่ของสหรัฐฯ ที่เรียกเก็บจากสินค้านำเข้าจากแคนาดาไว้สูงถึง 50 เปอร์เซ็นต์ โดยมองว่า มาตรการของสหรัฐฯ เป็นเรื่องไม่สมเหตุสมผล และจะดำเนินการทันที หากการเจรจาการค้าระดับทวิภาคีปราศจากความคืบหน้า
ทั้งนี้ แคนาดา อยู่ในกลุ่มข้อตกลงการค้า USMCA ซึ่งประกอบไปด้วย สหรัฐฯ, เม็กซิโก และแคนาดา โดยประธานาธิบดี โดนัลด์-ทรัมป์ ได้กล่าวว่า จะบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวในรูปแบบการพิจารณารายปี และมีการมองกันว่า นายทรัมป์ กำลังพยายามบีบให้แคนาดายอมรับเงื่อนไขต่างๆ ตามอย่างเม็กซิโก
ทั้งนี้ แคนาดา อยู่ในกลุ่มข้อตกลงการค้า USMCA ซึ่งประกอบไปด้วย สหรัฐฯ, เม็กซิโก และแคนาดา โดยประธานาธิบดี โดนัลด์-ทรัมป์ ได้กล่าวว่า จะบังคับใช้ข้อตกลงดังกล่าวในรูปแบบการพิจารณารายปี และมีการมองกันว่า นายทรัมป์ กำลังพยายามบีบให้แคนาดายอมรับเงื่อนไขต่างๆ ตามอย่างเม็กซิโก