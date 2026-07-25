สทนช.สั่งเฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง 7 จังหวัดภาคกลาง 28 ก.ค.-1 ส.ค.นี้

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ระบุว่า จากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทย ส่งผลให้คลื่นลมมีกำลังแรงขึ้น ซึ่งจะทำให้ปากแม่น้ำที่เชื่อมต่อกับบริเวณทะเล มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น และอาจไหลเข้าท่วมบริเวณพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำท่าจีน ในช่วงวันที่ 28 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2569 รวมถึงบริเวณชุมชนนอกแนวคันกั้นน้ำ บริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันน้ำถาวร และเส้นทางสัญจรถนนสุขุมวิท ถนนสุขสวัสดิ์ และถนนพระราม 2 ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูงในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรสาคร นครปฐม และสมุทรสงคราม